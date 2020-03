Esporte Jogadores do Goiás se preocupam com coronavírus e apoiam paralisação Atletas defendem medidas que aumentam proteção à saúde da população e veem pausa nas competições com bons olhos

A notícia da suspensão dos jogos da Copa do Brasil e a possibilidade de pausa no Campeonato Goiano repercutiram no elenco esmeraldino após a vitória sobre a Aparecidense, neste domingo (15), no Estádio Olímpico. Os jogadores compreendem que o momento da pandemia do coronavírus é muito delicado e concordam com as medidas adotadas para prevenir a proliferação do vírus. “Estamos preocu...