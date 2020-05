Esporte Jogadores do Goiás só vão voltar para Goiânia quando paralisação for encerrada Diretoria esmeraldina entende que não há necessidade do atletas voltarem para capital, sem que o retorno dos treinos esteja confirmado

A direção do Goiás vai aguardar semana após semana para definir o retorno dos jogadores para Goiânia. Boa parte do elenco foi liberado para permanecerem durante a quarentena em suas residências, em outras cidades do País. Todos os atletas estão de sobreaviso para um possível retorno na próxima quarta-feira (13), mas dirigentes já consideram que data será alterada. “Estamos definin...