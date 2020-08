Esporte Jogadores do Goiás pedem para cumprir isolamento na concentração do clube Com filhos pequenos em casa, jogadores esmeraldinos infectados com a Covid-19 vão passar quarentena no Ninho dos Periquitos

Jogadores do Goiás que testaram positivo para Covid-19, no último fim de semana, vão ficar isolados no prédio onde funciona a concentração do clube, na Serrinha. Alguns atletas pediram para que pudessem cumprir a quarentena nas dependências do clube, principalmente porque possuem filhos pequenos. De acordo com o diretor de futebol do Goiás, Túlio Lustosa, a quar...