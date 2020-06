Esporte Jogadores do Fluminense criticam retomada do Carioca: 'Não existe explicação plausível' De maneira conjunta, os atletas do time das Laranjeiras divulgaram uma nota oficial nas redes sociais

O Campeonato Carioca será retomado nesta quinta-feira com a partida entre Bangu e Flamengo, no estádio do Maracanã, pela quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Estadual. Outros cinco jogos estão programados para acontecer até a próxima segunda, entre eles o do Fluminense contra o Volta Redonda. Os jogadores do clube tricolor se posicionaram contra o retorno da c...