Esporte Jogadores do Figueirense se surpreendem com reforços no clube: 'Difícil entender' A presença de novos jogadores causou estranheza aos que já estão com três meses de salários atrasados

A situação está cada vez mais delicada no Figueirense. Após o W.O na última terça-feira, contra o Cuiabá, os jogadores participaram de uma reunião com o departamento jurídico do clube para tentar encerrar a greve e foram surpreendidos com a presença de reforços já trabalhando no gramado. Temendo uma debandada, o Figueirense acertou com oito jogadores para a sequ...