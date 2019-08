Esporte Jogadores do Figueirense recebem apoio de torcedores após derrota por W.O. Atletas alegam terem salários em atraso desde 2017

Os jogadores do Figueirense desembarcaram no aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, no início da tarde desta quarta-feira, e foram aplaudidos por cerca de 50 torcedores após se recusarem a entrar em campo na última terça contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 17.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. "Isso não tem preço. A gente é eternamente grato ...