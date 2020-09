Esporte Jogadores do Corinthians são ameaçados por torcedores em aeroporto Grupo de torcedores iniciou o tumulto quando os jogadores apareceram na área externa do aeroporto. O primeiro alvo foi o volante Ederson, que mesmo protegido por seguranças foi xingado e empurrado

Foi bastante tenso o retorno da delegação do Corinthians para a cidade de São Paulo, na noite deste domingo (13), após enfrentar o Fluminense no Maracanã. Jogadores foram xingados e empurrados por um grupo de torcedores que esperava o desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Mais cedo, a equipe perdeu por 2 a 1. O grupo de torcedores iniciou o tumult...