Esporte Jogadores do Brasil celebram classificação e projetam jogo duro contra a França É a nona vez na história que a seleção brasileira sub-17 chega a fase semifinal da Copa Mundo. Duelo contra os franceses será disputado na quinta-feira (14), às 20 horas

O tempo até a semifinal da Copa do Mundo sub-17 é curto, mas sobra um período para celebrar alguma conquista. Na segunda-feira (11), o Brasil confirmou classificação à semifinal do Mundial, após vitória sobre a Itália e vai encarar a França na sequência do torneio de seleções. Essa é a nona vez na história que os brasileiros chegam a semifinal de uma Copa do Mundo sub-17. "A...