Esporte Jogadores do Botafogo protestam contra os atrasos salariais, mas descartam W.O. Atletas mostraram insatisfação e cobraram diretoria alvinegra

Os jogadores Carli, João Paulo e Gabriel expressaram o descontentamento com os constantes atrasos no pagamento dos funcionários do Botafogo, nesta quinta-feira, e fizeram uma cobrança pública à diretoria fora da sala de imprensa do estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. "Boa tarde. Nós, jogadores, estamos aqui para representar o grupo e comunicar a vocês (imprensa) ...