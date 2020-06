Esporte Jogadores do Botafogo fazem protesto pela retomada do Campeonato Carioca Por intermédio da conta do Instagram do goleiro Diego Cavalieri, um dos líderes do elenco, os jogadores do Botafogo mostraram toda a sua insatisfação com a situação

O Botafogo entra em campo neste domingo, às 11 horas, contra a Cabofriense, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A partida marca o retorno do clube alvinegro aos jogos oficiais depois de mais de três meses de paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. E é justamente essa volta que g...