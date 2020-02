Esporte Jogadores do Atlético-GO querem corrigir erros em semana cheia Atletas do time rubro-negro acreditam que falta de pontaria do elenco precisa ser ajustada nos treinamentos, que vão anteceder o confronto contra o líder Jaraguá

Após mais um empate sem gols no Goianão, jogadores do Atlético-GO acreditam que a semana cheia, de preparação para o jogo contra o Jaraguá, precisa ser utilizada para evolução do fundamento da finalização. Depois de início arrasador de temporada, na qual marcou 16 gols em seis partidas, o time rubro-negro passou em branco nos últimos dois duelos - contra Crac e A...