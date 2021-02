Esporte Jogadores do Atlético-GO celebram título que fecha temporada 2020 Dragão venceu o Goianésia, nos pênaltis, por 5 a 3, e garantiu o bicampeonato do Goianão

Jogadores do Atlético-GO acreditam que o título do Campeonato Goiano fechou “com chave de ouro” a temporada 2020 do Dragão. Na Série A, com 50 pontos, a equipe rubro-negra conquistou a melhor campanha na história da competição. O feito rendeu uma vaga na Copa Sul-Americana. “Esse título foi muito difícil de ser conquistado, praticamente não tivemos tempo de de...