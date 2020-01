Esporte Jogadores do Atlético-GO celebram gols em clássico de disparidade Superior, Dragão goleia Goiânia com facilidade. Placar mostra fase distinta dos clubes. Clube rubro-negro desponta em aspecto ofensivo e tem sete jogadores que já marcaram no Estadual

De um lado, um time em fase de preparação à Série A e defendendo título do Estadual do ano passado. De outro, um time jovem e que pagou pelos problemas políticos e de gestão do clube. Não pode ser a única explicação, mas a diferença entre Atlético e Goiânia, que voltaram a fazer clássico, ontem, no Estádio Olímpico, é gigante.O placar resume a distância - Atlético 5 a ...