Esporte Jogadores do Atlético enaltecem união do elenco e trabalho feito por Wagner Lopes Atletas citaram ex-treinador do Dragão como peça importante na conquista do acesso à Série A do Brasileirão

Não faltaram agradecimentos por parte dos jogadores do Atlético e do técnico Eduardo Barroca, após o Dragão confirmar acesso à Série A. Atletas enalteceram a união do grupo rubro-negro e citaram o ex- treinador da equipe, Wagner Lopes, que comandou a equipe desde o final de 2018 e iniciou a campanha rubro-negra que terminou com o acesso à elite nacional. “Foi um dos mel...