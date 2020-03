Esporte Jogadores de trio de clubes goianos pedem férias de 20 dias Em contraproposta ao ofício de Atlético, Goiás e Vila Nova, atletas pediram férias coletivas e rejeitaram pedidos dos clubes, entre eles de redução salarial de 50%

Os jogadores do trio Atlético, Goiás e Vila Nova rejeitaram, por meio do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás (Sinapego), a proposta dos clubes na qual as agremiações pedem, entre alguns itens, redução salarial de 50% durante o período de paralisação das competições, por causa da pandemia da Covid-19. A resposta foi comunicada aos clu...