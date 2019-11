Esporte Jogadores da seleção sub-17 fazem visita a crianças e adolescentes

Antes da decisão de vaga à semifinal da Copa do Mundo sub-17, os jogadores Cristian, Daniel Cabral e Marcelo, da seleção brasileira, visitaram, acompanhados pelo técnico Guilherme Dalla Déa, crianças e adolescentes em tratamento de câncer no Hospital Araújo Jorge, neste sábado (9). Nesta segunda-feira (11), no Estádio Olímpico, a equipe do Brasil enfrenta a Itália, ...