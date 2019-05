Esporte Jogadores da seleção podem movimentar mais de R$ 1 bilhão em transferências David Neres, Richarlison, Gabriel Jesus, Everton e Neymar são alguns exemples de jogadores que estão em alta no mercado e demonstraram interesse de equipes do velho continente

A participação da seleção brasileira durante a Copa América será marcada por uma espécie de balcão de negócios do futebol europeu. Enquanto a equipe do técnico Tite se dedica à competição, boa parte dos jogadores estará envolvida em conversas e especulações de possíveis transferências, inclusive com valores bastante elevados. A expectativa é que os atletas brasileiros p...