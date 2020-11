Esporte Jogadores da NBA se reúnem com papa Francisco para discutir justiça social A reunião no Palácio Apostólico ocorreu a partir de uma solicitação do papa, que entrou em contato com a Associação dos Jogadores da NBA

Uma delegação com cinco jogadores da NBA se reuniu nesta segunda-feira (23) com o papa Francisco, no Vaticano. O encontro foi realizado a pedido do líder da Igreja Católica e teve como tema o trabalho realizado pelos atletas na luta por justiça social nos Estados Unidos. Estiveram com o pontífice Kyle Korver, Sterling Brown, Jonathan Isaac, Anthony Tolliver e Marc...