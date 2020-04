Esporte Jogadores criticam sugestão da liga espanhola de colocar elencos de licença A liga disse na sexta-feira (3) que as licenças eram necessárias porque não havia acordo sobre o tamanho dos cortes salariais que os jogadores devem sofrer para reduzir o impacto financeiro da pandemia

Os jogadores que disputam o Campeonato Espanhol criticaram neste domingo (5) a decisão da liga nacional de pedir aos clubes para colocá-los na licença do governo durante a crise do coronavírus. A liga disse na sexta-feira (3) que as licenças eram necessárias porque não havia acordo sobre o tamanho dos cortes salariais que os jogadores devem sofrer para reduzir o impa...