Esporte Jogadores brasileiros no Irã vivem impasse após ataque dos Estados Unidos Desde o assassinato do general iraniano Qassim Suleimani na última quinta-feira, atletas não têm contato com os dirigentes das equipes onde atuam

O atacante Mazola e o goleiro Fernando de Jesus vivem o mesmo impasse. Eles deixaram o Irã para passar as festas de final de ano com a família no Brasil e agora aguardam os seus clubes darem o aval para retornar ao país onde vivem. Desde o assassinato do general iraniano Qassim Suleimani na última quinta-feira, eles não têm contato com os dirigentes das equipes onde a...