Esporte Jogadores brasileiros discutem participação na Copa América Segundo publicação do diário As, da Espanha, atletas já decidiram que não vão participar do torneio; em coletiva, o técnico Tite disse que jogadores vão externar posição após Data Fifa

Há nove dias do início da Copa América, atletas da seleção brasileira que estão concentrados para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo informaram à CBF e à comissão técnica do Brasil, que não pretendem disputar o torneio de seleções sul-americanas. A informação foi publicada pelo jornal espanhol, As. A decisão, segundo o diário europeu, começou a ser ...