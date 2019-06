Esporte Jogadoras do Aliança vibram com vitória do Brasil sobre a Itália Em Goiânia, jogadoras do Aliança comemoram classificação brasileira com vitória sobre a Itália e clima de Copa do Mundo

Parecia que a casa aconchegante no Setor Gentil Meireles, em Goiânia, já tinha se transformado em um pedacinho do estádio em Valenciennes, no Norte da França, onde a seleção brasileira decidiu vaga e venceu a Itália, por 1 a 0, nesta terça-feira (18), garantindo passagem às oitavas de final do Mundial de Futebol Feminino. Bandeirolas do Brasil, adereços nas cores azul...