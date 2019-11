Esporte Jogadoras de Goiás e Aliança enxergam decisão como vitrine positiva para o futebol feminino Após fim do 2º turno, as duas equipes disputarão o título do Campeonato Goiano em dois jogos

O Aliança conseguiu impedir o título antecipado do Goiás no Campeonato Goiano feminino ao vencer o confronto direto por 2 a 1, pela 3ª rodada do 2º turno, na tarde deste domingo (10), no CT Buriti Sereno. A equipe está invicta na competição e enfrentará o esmeraldino nas finais, que serão nos dois próximos domingos, 17 e 24 de novembro. Em casa, o Goiás teve apoio dos pouco...