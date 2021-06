Esporte Jogadoras da seleção brasileira protestam contra o assédio sexual Atletas divulgaram um comunicado nas redes sociais e entraram em campo com uma faixa contendo a frase "assédio, não!"

Horas antes de a seleção feminina enfrentar a Rússia em amistoso na tarde desta sexta-feira (11), as jogadoras divulgaram em suas redes sociais uma nota contra o assédio sexual. As atletas, comandadas pela técnica Pia Sundhage, também entraram em campo, no estádio Cartagonova, em Cartagena (Espanha) com uma faixa contendo a frase "assédio, não!". O texto, publ...