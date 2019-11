Esporte Jogadoras colocam sonhos em campo na decisão do Goiano feminino Goiás busca vitória para conquistar título neste domingo (10). Aliança quer resultado para forçar final estadual em duas partidas

Goiás/Universo e Aliança fazem, neste domingo (10), às 16h, no CT Buriti Sereno, a 3ª rodada do 2º turno do Campeonato Goiano de futebol feminino. Se sair com vitorioso, o alviverde, vencedor do 1º turno da competição, será campeão goiano. Em caso de empate ou vitória do Aliança, as equipes voltarão a se enfrentar em uma final disputada em dois jogos, nos dias 17 e 2...