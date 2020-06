Esporte Jogadora de vôlei Tandara consegue nova vitória na Justiça contra ex-time Campeã olímpica quer o reconhecimento dos direitos ligados à gravidez

Além de ser um dos principais nomes do vôlei feminino do Brasil dentro das quadras, a oposta Tandara, campeã olímpica nos Jogos de Londres (Inglaterra), em 2012, conseguiu hoje (18) uma importante vitória para as mulheres fora das quadras. A jogadora teve um recurso considerado procedente pela Subseção de Dissídios Individuais 1 (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho (...