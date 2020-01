Esporte 'Jogador raiz', Michael é anunciado no Flamengo Atacante foi vendido pelo Goiás por cerca de R$ 34 milhões. Anúncio foi realizado dez dias depois da confirmação da transferência

O atacante Michael, ex-Goiás, foi oficializado nesta segunda-feira (20) como reforço do Flamengo para a temporada 2020. O clube carioca confirmou a contratação do jogador de 23 anos com um vídeo no qual chama o ex-esmeraldino de “jogador raiz” e mostra lances do garoto eleito a revelação do Brasileirão no ano passado. O contrato é válido até o final de 2024. A...