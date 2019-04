Esporte Jogador do Vitória pode reforçar Goiás na Série A O meia Yago Rocha faz duas funções no meio de campo e deve chegar por empréstimo até o fim do ano ao alviverde

Finalista do Campeonato Goiano pela nova vez consecutiva, o Goiás segue se movimentando para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Yago Rocha, de 24 anos, que estava no Vitória e tem vínculo com o clube rubro-negro até o fim de 2020, deve chegar por empréstimo até o fim do ano ao alviverde. Yago foi revelado pelo Flamengo e passou também pelas bases do Bot...