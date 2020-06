Um dos três jogadores infectados pelo novo coronavírus no Goiás, realizou, por conta própria, um novo teste de Covid-19 e teve resultado negativo. O nome do atleta não foi revelado pelo clube esmeraldino e nem qual foi o tipo de exame feito por ele. A informação foi publicada pela Sagres 730 e confirmada pelo POPULAR.

O jogador é uma das oito pessoas, entre jogadores e funcionários do Goiás, que testaram positivo nos primeiros exames realizados pelo clube antes do retorno das atividades presenciais. No dia dos testes, todos os infectados estavam assintomáticos.

Confome protocolo de segurança estabelecido pelo clube, o atleta seguirá em quarentena, o período não foi informado pelo Goiás. Antes de retornar aos treinos, passará por novo teste, desta vez conduzido pelo departamento médico esmeraldino. O elenco alviverde recebeu folga neste final de semana e retoma atividades na segunda-feira (8), no CT do Parque Anhanguera.