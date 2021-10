Esporte Jogador do City acusado de estupro continuará preso até julgamento em 2022 Benjamin Mendy está sob custódia há cerca de sete semanas e teve sua fiança negada por um juiz em uma audiência no Tribunal Crown de Chester

O jogador Benjamin Mendy, do Manchester City, permanecerá em prisão preventiva até que seu julgamento por estupro seja realizado no ano que vem. Ele foi acusado de ataques sexuais a três mulheres. Mendy está sob custódia há cerca de sete semanas e teve sua fiança negada por um juiz em uma audiência no Tribunal Crown de Chester. Esse foi o terceiro pedido de fiança...