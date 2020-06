Esporte Jogador do Atlético-GO testa positivo para novo coronavírus Atleta se apresentou na última semana no CT do clube. Ele atua nas categorias de base, não apresenta sintomas da doença, mas não teve nome revelado

Um jogador do Atlético-GO testou positivo para o novo coronavírus. O atleta atua nas categorias de base do clube e não teve nome revelado pelo clube rubro-negro. Ele está no grupo de cinco jogadores que se apresentaram na última semana e ainda vão se juntar ao elenco profissional. “Nós começamos o trabalho com 24 jogadores, chegaram mais cinco da base. Seguindo o protocolo do ...