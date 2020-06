Esporte Jogador do Atlético-GO relata morte de amigos e pede cuidados redobrados Hyuri está de volta aos treinos no clube rubro-negro em Goiânia e diz que perdeu colegas de infância para a Covid-19

O atacante Hyuri, um dos últimos contratados pelo Atlético-GO antes da paralisação do futebol por causa da pandemia do coronavirus no País e pelo mundo, revelou, nesta segunda-feira (8), situações que tem vivenciado durante os últimos três meses. Hyuri disse que, ao viajar para o Rio de Janeiro, onde a família mora, teve de ser criativo para treinar e lidar com no...