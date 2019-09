Esporte Jogador de time uruguaio morre em campo e partidas são suspensas Agustín Martínez tinha 17 anos e antes de jogar pelo Boston River, atuou pelo Canelones del Este

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou nesta quinta-feira (26) a suspensão das partidas do Campeonato Uruguaio marcadas para sábado e domingo. A decisão é para manifestar o luto e a tristeza do esporte local pela morte do Agustín Martínez, de 17 anos, que sofreu um enfarte enquanto disputava uma partida pelo time B do Boston River pela terceira divisão nacional. Martínez disput...