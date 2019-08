Esporte Jogador de futsal do Corinthians e da seleção, Douglas Nunes é assassinado Atleta de 27 anos foi baleado quando saía de casa noturna na madrugada deste domingo (11), em Erechim (RS)

Pivô do Corinthians e com jogos disputados pela seleção brasileira, Douglas Nunes foi assassinado neste domingo (11) de madrugada em Erechim, no Rio Grande do Sul. O jogador, de 27 anos, foi baleado na saída de uma casa noturna. Pouco antes, o time do Parque São Jorge havia perdido para o Atlântico, por 5 a 3, pela semifinal da Taça Brasil. Segundo testemunhas, Dougla...