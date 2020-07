Esporte Jogador das categorias de base do Goiás morre em acidente automobilístico Higor Soares, de 16 anos, se envolveu em acidente de moto na GO-040

O jogador das categorias de base do Goiás, Higor Soares, de 16 anos, morreu neste sábado (11) em acidente de moto no KM 06 da GO-040. O jovem jogador chocou-se com um poste e não resistiu aos ferimentos. Higor Soares chegou ao Goiás em janeiro de 2018 e fazia parte do elenco sub-17. Em publicação nas redes sociais, o Goiás lamentou a morte de seu atleta. "Toda famíli...