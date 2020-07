Esporte Jogador da NBA faz protesto e dá entrevista com colete à prova de balas No colete, Donovan Mitchell colocou nomes de pessoas que morreram vítimas da brutalidade da polícia nos Estados Unidos

Donovan Mitchell, do Utah Jazz, fez um protesto contra a violência policial logo após a partida desta quinta (30) contra o New Orleans Pelicans, que marcou a volta da NBA. O jogador atendeu à imprensa usando um colete à prova de balas. No colete, Mitchell colocou nomes de pessoas que morreram vítimas da brutalidade da polícia nos Estados Unidos. "Eu tentei colo...