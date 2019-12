Esporte Jogador campeão da Série C em 2015 negocia volta para o Vila Nova Francesco confirma contato como clube e diz esperar dar tudo certo para poder ajudar o time novamente

O volante Francesco está em negociação com o Vila Nova. A confirmação foi do próprio jogador, que diz querer voltar ao time, onde foi campeão da Série C, em 2015. "Estamos conversando sim. Espero que dê certo. Tenho muita vontade de voltar e ajudar o Vila", disse o volante. Depois da conquista da Série C pelo Vila Nova, o jogador defendeu o Itumbiara, Botafogo-SP...