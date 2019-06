Esporte Joga a luva, goleirão! Em treino, Walter solta bomba e marca belo gol; assista Nos comentários, torcedores vão à loucura com gol do atacante, que segue se preparando para voltar a jogar futebol profissional

O atacante Walter marcou um belo gol no treinamento desta quinta-feira (6), no Centro de Treinamento do Goiás. Em atividade que envolveu finalizações, o jogador arrematou da entrada da área com a perna direita e a bomba explodiu na trave direita do goleiro Tadeu, morrendo do outro lado do gol. O defensor nem saltou na direção da bola. O vídeo do gol foi publicado...