Esporte Jobson pede liberação da Justiça para jogar na Portuguesa (RJ); contrato é de R$ 8 mil mensais Ministério Público do Tocantins é favorável à mudança para o time carioca que apresentou jogador nesta segunda-feira; denunciado por estupro, jogador é obrigado a enviar relatórios semanais à Justiça do Tocantins

Apresentado nesta segunda-feira, 4, pela Portuguesa do Rio de Janeiro, o atacante Jobson Leandro ainda aguarda oficialmente a autorização judicial para se mudar de Brasília. Como responde a uma ação penal por estupro de vulneráveis na comarca de Colinas do Tocantins, sua defesa apresentou o pedido de autorização, que conta com manifestação favorável do Ministério Público. Segundo pré-co...