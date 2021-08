Esporte João Victor fatura bronze no arremesso de peso F37 em Tóquio O ouro ficou com russo Albert Khinchagov que fez 15.78m e a prata ficou com Ahmed Ben Moslah, da Tunísia, que arremessou 14.50m

O brasileiro João Victor faturou o bronze no arremesso de peso nas Paralimpíadas de Tóquio da classe F37 (para atletas andantes com paralisia cerebral) após arremessar 14.45 metros. O ouro ficou com russo Albert Khinchagov que fez 15.78m e a prata ficou com Ahmed Ben Moslah, da Tunísia, que arremessou 14.50m. João começou no atletismo paralímpico aos 16 anos, depois...