Esporte João Menezes derrota chileno e conquista o ouro no tênis do Pan Vôlei masculino termina com o bronze após derrotar o Chile por três sets a zero, já o handebol masculino não consegue vaga para Tóquio-2020

O tênis brasileiro tem mais um medalhista de ouro na chave de simples masculina em Jogos Pan-Americanos. Neste domingo (04), o mineiro João Menezes conquistou o título em Lima, no Peru, ao derrotar o chileno Marcelo Tomas Barrios por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 3/6 e 6/4. Ele é o sétimo tenista do Brasil a ser campeão pan-americano na história. João Menezes se ...