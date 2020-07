Esporte João Doria confirma a retomada do Campeonato Paulista para o próximo dia 22 Governador também comentou que a final do Estadual será no dia 8 de agosto, na véspera, portanto, do início do Campeonato Brasileiro, previsto para o dia 9

O governador de São Paulo, João Doria, liberou nesta quarta-feira (8) a retomada do Campeonato Paulista para o próximo dia 22. Em entrevista coletiva concedida ao lado de membros da Federação Paulista de Futebol (FPF), ele afirmou que os jogos serão com os portões fechados e disputados somente em cidades que estejam na faixa amarela do plano estadual de retomada das a...