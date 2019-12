Esporte Jesus vê Flamengo em patamar superior e final 'como maior jogo da carreira' Treinador rubro-negro diz que clube busca a 'cereja do bolo' da temporada

Apesar de um desempenho ruim no primeiro tempo contra o Al Hilal, o técnico Jorge Jesus elogiou o comportamento do Flamengo na etapa final para virar o jogo e se garantir na final do Mundial de Clubes da Fifa. Para o treinador, o confronto deste sábado, diante do vencedor da partida entre Liverpool e Monterrey, que se enfrentam nesta quarta-feira, será o mais importan...