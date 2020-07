Esporte Jesus se emociona em discurso de despedida e diz que Flamengo é imparável O encontro reuniu integrantes da comissão técnica, atletas e funcionários do Ninho do Urubu. O churrasco teve roda de samba, comandada por Rafinha, e foi marcado pela emoção

O técnico Jorge Jesus se emocionou em seu discurso de adeus no Flamengo. Em almoço no Ninho do Urubu, o treinador elogiou o trabalho de todos e exaltou o clube. "Vamos ver se eu consigo aguentar, porque sou muito sentimental. Vocês são um grupo maravilhoso, mas são um grupo maravilhoso porque vocês estão em um clube maravilhoso. Não é só os jogadores que contam, não é ...