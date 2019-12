Esporte Jesus marca, Manchester City bate Leicester de virada e encosta na vice-liderança do Inglês Agora com 38 pontos, o Manchester City ficou apenas um atrás do Leicester City, que volta a surpreender na competição depois do título inédito conquistado na temporada 2015/2016

Com o Liverpool, líder disparado, no Catar para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o grande destaque da 18.ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado foi o duelo dos dois clubes que estão mais perto dele na tabela de classificação. E o clube de Liverpool se deu bem com a vitória de virada do Manchester City, o terceiro colocado, sobre o vice-líder Leicester City p...