Esporte Jesus diz que quer mais títulos no Flamengo: 'Esse grupo vai ficar para história' Rubro-negro quebrou recorde de pontos conquistados no Brasileirão por pontos corridos com 20 equipes: 84 contra 81 do Corinthians de 2015

Os jogadores do Flamengo comemoraram em campo, na noite de quarta-feira, depois da goleada por 4 a 1 sobre o Ceará, no Maracanã, o título do Campeonato Brasileiro. Receberam o troféu e fizeram a festa com os mais de 60 mil torcedores presentes ao estádio. Na entrevista coletiva, o técnico Jorge Jesus mostrou toda a sua felicidade e destacou ainda mais as façanhas obtidas p...