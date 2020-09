Esporte Jesus é cortado por lesão e Tite convoca Matheus Cunha para a seleção Atacante do Hertha Berlim, da Alemanha, foi convocado pela primeira vez à seleção principal. Na última temporada da Bundesliga, marcou cinco gols em 11 jogos

O atacante Gabriel Jesus, do Manchester City (ING), foi cortado nesta sexta-feira (25) da convocação da seleção brasileira para as duas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Jesus se lesionou no duelo contra o Wolverhampton (ING), na última segunda-feira (21), pela Premier League, e o clube de Manchester comunicou a CBF que o ...