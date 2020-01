Esporte Jesualdo exalta ídolos do Santos e nega conversa com Quaresma Questionado sobre possíveis reforços, o treinador desconversou sobre os rumores envolvendo Ricardo Quaresma, com quem trabalhou e conquistou títulos no Porto

Apresentado oficialmente pelo Santos nesta quarta-feira, o técnico português Jesualdo Ferreira fez elogios aos ídolos do clube, se disse honrado pela chance de comandar a equipe de Pelé e negou estar negociando com o atacante Quaresma, seu compatriota. "Com todas as dificuldades que podia sentir, jamais recusaria treinar o clube do Pelé, um clube mítico. A primeira ...