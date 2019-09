Esporte Jennifer Lopez e Shakira farão show do intervalo do Super Bowl Ícones da música pop, cantoras farão exibição na decisão do temporada do futebol americano

As cantoras Jennifer Lopez e Shakira anunciaram nesta quinta-feira, 26, que farão o show que ocorre no intervalo da próxima edição do Super Bowl. "Não fica maior que isso! Muito animada para estar no palco do intervalo do Super Bowl LIV", escreveu Shakira. A apresentação ocorrerá em 2 de fevereiro de 2020. Na última edição do Super Bowl, realizada em fevereir...