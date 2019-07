Esporte Jejum de Alan Mineiro reflete no momento do Tigre

Quando a bola rolar no Serra Dourada, amanhã, para Vila Nova e Bragantino, pela 12ª rodada da Série B do Brasileiro, o meia Alan Mineiro, de 31 anos, terá completado três meses sem balançar as redes pelo Tigre. A má fase vivida pelo camisa 10 reflete diretamente no desempenho do clube, que venceu apenas dois dos últimos dez jogos que disputou na temporada. Esse já é o m...